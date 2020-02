Melanie Müller verärgert User mit Bikini-Fotos

Bikini-Fotos, die die Playa-de-Palma-Sängerin Melanie Müller unlängst auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, haben ungewöhnlich heftige Kritik zahlreicher User hervorgerufen.

Als "schlimm" und "ordinär" bezeichneten einige die Bilder, andere als "peinlich" und "ekelig". Weitere Internet-Nutzer ergingen sich in unflätigen Beleidigungen.

Melanie Müller kommt aus der Pornobranche, wurde aber erst durch Teilnahmen an Reality-Sendungen wie "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" einem breiteren Publikum bekannt. Seit einigen Jahren tritt sie in der Hochsaison regelmäßig in Playa-Lokalen auf, parallel dazu betreibt sie Würstchenstände. (it)