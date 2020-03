Schock-Rocker Marilyn Manson kommt nach Mallorca

Das Mallorca Live Festival im Mai bietet mit Marilyn Manson einen Weltstar auf. Der US-Schock-Rockstar sagte seine Teilnahme an der Veranstaltung im Aquapark in Calvià zwischen dem 14. und 17. Mai nach Medienberichten vom Mittwoch zu. Sein Auftritt steht am 15. Mai an. Ein weiteres Highlight sind die Pet Shop Boys, die bereits vor Wochen ihr Kommen angekündigt hatten.

Des Weiteren nehmen die Kaiser Chiefs, die Crystal Fighters, Michael Kiwanuka, Miles Kane, Kate Tempest, die Temples, Ama Lou und Austra y Monarchy an dem Festival teil.

Marilyn Manson heißt eigentlich Brian Hugh Warner und gilt international als große Rock- Ikone. Seine Performances auf der Bühne sind allerdings nicht für jeden leicht verdaulich. (it)