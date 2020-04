Udo Lindenberg hat "Heimweh nach Mallorca"

Viele Menschen in Deutschland haben in Zeiten der Coronakrise große Sehnsucht nach ihrer Lieblingsinsel Mallorca. Dazu gehört auch Musiklegende Udo Lindenberg.

Der Panik-Rocker, als Maler ebenso erfolgreich wie als Sänger, hat ein Bild geschaffen, dass man via Internet bei einem Kunsthandel käuflich erwerben kann. Das Gemälde, mit dem das Immobilienunternehmen Minkner & Partner seinen aktuellen Newsletter illustriert, heißt "Heimweh nach Mallorca". Man sieht Udo, wie er und eine Frau sich mit Schampus-Gläsern zuprosten, im Hintergrund die Kathedrale von Palma.

Zwar hat der Rockstar Mallorca in den vergangenen Jahren nicht mehr so oft die Ehre gegeben, vor allem in den 90er Jahren war er aber häufiger Gast und wohnte dann meistens privat bei einem engen Freund in Port d'Andratx.

Aktuell ist Lindenberg, der seit Jahrzehnten in dem Hotel Atlantik an der Hamburger Außenalster lebt, aus der Nobelherberge ausgezogen, da diese wegen der Coronakrise geschlossen ist. Medienberichten zufolge befinde sich der 73-Jährige an einem "geheimen Ort".

Das Mallorca-Bild kann man bei "Art Network Kunsthandel Koenen" kaufen. Es ist als Siebdruck auf 250 Exemplare limitiert, handsigniert und kostet 1900 Euro. Mehr Infos gibt es hier.