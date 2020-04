"The Mallorca Files" an drei Tagen in der Woche

Mit nur rund 700.000 Zuschauern ist die Quote der Krimi-Serie „The Mallorca Files" bei ihrem Start am 17. April im Programm von ZDFneo hinter den Erwartungen zurückgeblieben, viele Mallorca-Freunde dürften aber schon allein wegen der vielen schönen Bilder von der Insel ihren Spaß haben.

Immer freitags wird eine Doppelfolge gezeigt. Am 24. April ermitteln der deutsche Polizist Max Winter (gespielt vom niederländisch-österreichischen Schauspieler Julian Looman) und dessen englische Kollegin Miranda Blake (Elen Rhys aus Wales) in den Episoden drei und vier.

„Die Ikone des Oligarchen” (22 Uhr): Die reiche Russin Kati Gorenka (Olivia Nita) ist im Besitz der vor Jahrhunderten entwendeten Ikone des heiligen Nikolaus und möchte diese an ein mallorquinisches Kloster zurückgeben. Als die Ikone während der feierlichen Übergabe erneut gestohlen wird, setzen Max und Miranda alles daran, sie wiederzufinden.

„Das Ying und das Yang” (22.45 Uhr): Während einer Party verschwindet ein berühmtes Model auf mysteriöse Weise. Steckt die junge Frau selbst hinter ihrem Verschwinden oder wurde ihr nach dem Leben getrachtet? Zum Kreis der Verdächtigen gehört das Model Mila Olsen (Cécile Fisera). Privat sind die beiden zwar befreundet, aber beruflich sind sie Konkurrentinnen ... Aber auch Richard Webb (Al Weaver), ein Stalker, der schwer verliebt in die Verschwundene ist, kommt als Verdächtiger in Frage.

Ein Tipp für alle, die gerne zuschauen möchten, denen der Freitag aber nicht passt: ZDFneo wiederholt die Doppel-Folgen jeweils am Sonntag nach der Erstausstrahlung um 18.45 Uhr sowie am Montag um 23.15 Uhr.

Insgesamt werden an fünf Freitagen zehn Episoden gezeigt. Das gilt allerdings nicht für das Feiertags-Programmschema am 1. Mai. An diesem Tag gibt es keine „Mallorca Files“, dementsprechend fallen auch die Wiederholungen weg.

Man findet die komplette Staffel auch in der ZDF-Mediathek, kann sie aber aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland anschauen.