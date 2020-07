Im TV: So kommen Auswanderer auf Mallorca durch die Coronakrise

Bei Vox kann man am Montag, 20. Juli, wieder miterleben, wie es einigen deutschen Wahl-Mallorquinern in der Krise ergeht – in einer neuen Folge von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” ab 21.15 Uhr.

Caro und Andreas Robens

Die Angst, wie und ob es auf Mallorca weitergeht, treibt Caro und Andreas vielleicht zu einem radikalen Schritt. Andreas spielt tatsächlich mit dem Gedanken, nach Teneriffa zu ziehen. Klingt überraschend. Ist es aber gar nicht. Denn als Andreas 2010 Hannover verließ, war nicht Mallorca, sondern die Kanareninsel sein eigentliches Ziel. Der Bodybuilder versucht, Teneriffa seiner Caro schmackhaft zu machen. Denn die ist gar kein Fan der Kanaren.

Krümel und Daniel Pfaff

Sängerin Krümel und ihr Ehemann Daniel betreiben in Peguera das Kult-Lokal „Krümels Stadl”. Dicht an dicht feiern die Gäste hier auf 100 Quadratmetern Innenfläche Partys zu Live-Musik. Doch daran ist seit Corona nicht mehr zu denken. Fünfstellige Fixkosten im Monat. Aber keine Einnahmen. Und nun?

Jennifer Matthias

Boutiquebesitzerin Jenny stemmt sich mit aller Macht gegen die Krise. Noch hat ihr Modeladen in Cala Millor zu. Es sind einfach zu wenig Touristen da. Die Auswanderin muss Wege finden, wie sie ihre Klamotten trotzdem verkauft. Und hat auch schon eine Idee. Noch viel härter trifft sie allerdings ein persönlicher Tiefschlag ...