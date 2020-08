Schauspieler für Spanien-Werbe-Doku auf Mallorca eingetroffen

Im Hotel Valparaíso Palace sind am Mittwoch die ersten Schauspieler und weitere Crew-Mitglieder abgestiegen, die beim Dreh eines Werbe-Dokumentarvideos für ganz Spanien mitmachen. Das Werk "Go, Spain!" soll das Wiedererwachen Spaniens während der Coronapandemie zeigen, und das auf kulturellem, künstlerischem, sportlichem und gastronomischem Gebiet.

Die Produktionsfirma Filmin will den Film im November starten. Er soll in anderen Ländern Europas sowie in China, den USA, Brasilien, Japan, Südkorea und Taiwan gezeigt werden. Die Erlöse sollen Menschen zugute kommen, die von der Coronapandemie wirtschaftlich geschädigt wurden.

Pedro Barbadillo, der Chef der "Mallorca Film Commission", besuchte die Mitwirkenden an dem Film in deren Hotel. (it)