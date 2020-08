Mit Tisch und Stuhl: Gut gerüstet an die Playa

Ein neuer Trend an den Stränden von Mallorca: Vor allem die Mallorquiner machen den Playa-Besuch zum Familienausflug – und sind dabei gut ausgestattet.

Strandvergnügen scheint in diesem Sommer nahezu gleichbedeutend mit Picknick zu sein. Eigene Sonnenschirme, Liegestühle, kleine Tische und Klappstühle dürfen ebensowenig fehlen wie die Kühlbox, gefüllt mit Getränken und Essen.

So lässt sich der Tag an einem schattigen Plätzchen genießen, und man kann Geld sparen. Auch das ist für viele sicher ein wichtiger Aspekt in Zeiten von Arbeitslosigkeit unhd Kurzarbeit.