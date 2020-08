"Wir können uns benehmen" – Party auf Mallorca soll nicht sterben

Dass in Corona-Zeiten dem Partytourismus auf Mallorca der Wind ins Gesicht weht, will die Szene nicht klaglos hinnehmen. Unter der Regie von Musikproduzent Oliver deVille haben sich mehr als 30 Partysänger zusammengetan und den Song „Mallorca das sind wir” aufgenommen.

Unter den Mitwirkenden befinden sich auch einige, die an der Playa de Palma seit Jahren zur „Stammbesetzung” gehören: Melanie Müller, Marry, Schäfer Heinrich und Bierkönig-DJ Balineiro. „Es ist ein Protestlied und gleichzeitig eine Liebeserklärung an Mallorca”, meint Initiator deVille. Der Song richtet sich gegen die Schließung von Lokalen an der Playa und gegen die Verteufelung der Ballermann-Fans.

„Die Szene kann sich benehmen. Sie darf nicht untergehen.” Und so heißt es denn auch in dem Lied: „Unsere Message kann jeder verstehen. Wir sind nicht asozial, wir können uns benehmen.”

Wer den Song bei Youtube hören will, der klickt hier.