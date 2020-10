Caro Robens zeigt nackte Haut in neuer Mallorca-Dokumentation

In einer neuen Dokoumentation über die Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens wird mit nackter Haut nicht gegeizt. Mehreren deutschen Medienberichten zufolge wird in "Caro und Andreas – vier Fäuste für Mallorca" unter anderem ein erotisches Fotoshotting der Bodybuilderin gezeigt.

Das Paar war durch die Sendung "Goodbye deutschland" bekannt geworden. Die Corona-Pandemie machte ihre Pläne zunichte, mehrere Fitness-Studios auf der Insel einzurichten. Deswegen nutzten sie die Zeit, um sich medial bekannter zu machen. Momentan sind sie weiterhin im Reality-Format "Sommerhaus der Stars – Kampf der Promi-Paare" zu sehen, das der Sender RTL ausstrahlt.

Die Doku "Caro und Andreas – vier Fäuste für Mallorca" kann seit Ende September online bei TV Now angeschaut werden. im Fernsehen wird sie am 26. Oktober bei Vox ausgestrahlt. (it)

In der Doku können die Fans das intime Fotoshooting der Bodybuilderin sehen. Und man stellt sich sofort eine Frage: Was sagt wohl Caros Mann Andreas Robens zu den sexy Bildern der Bodybuilderin?



„Goodbye Deutschland“: Caro Robens mit sexy Pose – so reagiert ihr Mann

Dem „Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens ist die Freude ins Gesicht geschrieben. „Hammer macht sie das. Das ist echt hammer. So habe ich Caro eigentlich noch nie gesehen“, grinst Andreas wie ein Honigkuchenpferd, während sich seine Frau Caro in Dessous an einer Wand rekelt.