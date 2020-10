Mallorca-Star Lorenz Büffel jetzt mit Foodtruck in Deutschland unterwegs

Der an der Playa de Palma auf Mallorca zu Ruhm und Ehre gelangte Sänger Lorenz Büffel ist derzeit mangels Aufträgen in Deutschland mit einem Foodtruck unterwegs. Laut dem Boulevardblatt "Express" machte er am vergangenen Wochenende beim Streetfood-Festival in Köln-Porz mit. Um Gäste für den Kauf Hamburgern oder ähnlichem zu belohnen, wusch er ihnen auch die Autos.

„Ich möchte den Leuten in der schwierigen Zeit einfach etwas Spaß schenken und dachte: Wenn sie schon die Burger bei uns essen kommen, kriegen sie gleich einen netten Service dazu", sagte der Künstler der Zeitung. "Es ist wichtig, dass man jetzt den Draht zu den Leuten nicht verliert."

Büffel hatte allein im vergangenen Jahr 250 Auftritte an der Playa, in Deutschland und in Ski-Gebieten absolviert. Jetzt beschrieb er die Lage seiner Branche folgendermaßen: „Aber was will man machen? Sich zu Hause hinsetzen und auf Wunder warten? Mit dem Foodtruck packen wir es an und die Sache mit der Autowäsche hatte ich schon bei Autokino-Konzerten getestet. Das kommt einfach gut an.“