Spanischer Thriller in der Nacht bei Tele 5

Gabriel (Daniel Grao), Staatsanwalt in Bilbao, hat schon seit sehr langer Zeit nichts mehr von seiner jüngeren Schwester Cordelia (Ingrid García Jonsson) gehört. Eines Tages erhält er einen Anruf von der Polizei: Cordelia hat sich offenbar zusammen mit anderen auf Gran Canaria das Leben genommen. Sie war – wie die übrigen Toten – Anhängerin einer Sekte.

Aber was ist da wirklich passiert? Gabriel will es herausfinden und packt die Koffer. Er steuert die Kanareninsel an. Zusammen mit Helena (Juana Acosta), der ehemaligen Mitbewohnerin seiner Schwester, begibt sich Gabriel auf Spurensuche ...

In der Nacht auf Sonntag, 24. Januar, zeigt Tele 5 den spanischen Thriller „The Cliff – Am Rande der Wahrheit” aus dem Jahr 2016 (Originaltitel: „Acantilado”) ab 0.30 Uhr. Regie bei dem Streifen führte Helena Taberna.