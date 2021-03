Neueste Megayacht der Welt ankert vor dem Hafen von Puerto Portals

Mallorca hat in nautischer Hinsicht am Mittwoch einen denkwürdigen Tag erlebt. Die modernste Megayacht der Welt, die 142 Meter lange "Nord", legte im Hafen von Puerto Portals an. Sie war zuvor in Puerto Banús auf dem spanischen Festland losgekreuzt.

Das auf Jungfernfahrt befindliche Schiff gehört dem russischen Unternehmer Alexei Mordashov, ist 21 Meter breit und kann 36 Gästen in diversen Luxussuiten Platz bieten.

Die "Nord" verfügt unter anderem über einen Heilikopterlandeplatz, ein Theater und ein Spa. Sie wurde auf der Bremer Werft Lurssen zusammengeschraubt. Die Innendekoration stammt von dem italienischen Desigerstudio Nuvolari Lenard.

Der aus armen Verhältnissen kommende Eigtner Mordashov gilt als viertreichster Unternehmer seines Heimatlandes. Sein Engagement in der Stahlbranche machte ihn reich. Er hält unter anderem ein großes Aktienpaket beim Reisekonzern Tui. (it)