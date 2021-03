Caro und Andreas Robens sehen deutsche Mallorca-Urlauber mit gemischten Gefühlen

Die auf Mallorca lebenden "Goodbye-Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens sehen die große Zahl angekündigter deutscher Touristen mit gemischten Gefühlen. „Die Deutschen werden uns das Corona wieder mitbringen", sagte der Bodybuilder in einem Interview. "Wir haben hier nicht mehr viele Fälle.” Andererseits aber sagte er: „Wir müssen aufmachen. Das heißt also: Wir müssen durch-impfen, was das Zeug hält, und da muss die Regierung einspringen und Impfstoff kaufen.“

Caro äußerte sich ebenfalls verschnupft: "Wir dürfen uns mit keinen Freunden mehr zu Hause treffen. Wir dürfen nur noch mit vier Leuten an einem Tisch sitzen aus einem anderen Haushalt. Das, was die Touristen dürfen, wird uns genommen."

Während Einheimische nicht reisen dürften, lasse man die Deutschen wieder rein, so die Frau des Bodybuilders weiter. Das sorge für Unmut. „Da kommt der Gedanke auf: Auf der einen Seite darf gefeiert werden, aber wir dürfen gar nichts.” Doch auch Caro Robens ist sich sicher: „Die Zahlen werden wieder steigen. Es ist die große Angst, dass nach Ostern gesagt wird: ,Wir sind wieder bei 200, die Insel wird wieder geschlossen, alles dicht.' Das wäre der Ruin für alle.“