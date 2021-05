Mallorca-Sänger Willi Herren hinterlässt offenbar hohen Schuldenberg

Der auf Mallorca in der Vorcoronazeit zu Berühmtheit gelangte und am 20. April gestorbene Sänger Willi Herren hinterlässt offenbar knapp eine halbe Million Euro Schulden. Das meldeten mehrere deutsche Medien.

Laut der Bild-Zeitung haben sich die Kinder des Künstlers deswegen noch nicht entschieden, das Erbe anzutreten. Ehefrau Jasmin soll hingegen überraschend mit dem Gedanken spielen, das Erbe samt Schuldenberg doch anzutreten. "Jasmin möchte, dass die Gläubiger zu ihrem Geld kommen und Willi irgendwann schuldenfrei ist – so wie er es selbst vorhatte. Jasmin ist bereits mit dem Insolvenzberater in stetigem Kontakt", sagte Jasmin Herrens Managerin Patricia Lessnerkraus gegenüber Bild.

Hintergrund sei, dass durch Willi Herrens Filme und Songs noch immer regelmäßige Einnahmen in die Kassen des verstorbenen Entertainers gespielt würden. Diese würden dann jedoch nicht an Jasmin Herren übergehen, sondern fließen in die Insolvenz.

Die Leiche von Willi Herren war am 20. April in seiner Wohnung in Köln-Mülheim gefunden worden. Er starb offenbar an einer Drogen-Überdosis.