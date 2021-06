Mallorca-Bewohnerin Christine Neubauer lebt in Deutschland wieder bei ihrer Mutter

Die zum Teil auf Mallorca wohnhafte deutsche Schauspielerin Christine Neubauer lebt inzwischen wieder bei ihrer Mutter, wenn sie sich in Deutschland aufhält. Der Bild-Zeitung sagte die 58-Jährige , dass dies die Lockdown-Zeit notwendig gemacht habe.

Um Neubauer war es in den vergangenen Jahren eher still geworden, jetzt dreht sie in Bayern die ARD-Serie "Watzmann ermittelt". Ihre 84-jährige Mutter Lydia wohnt in München.

Die Schauspielerin ist seit 2011 mit dem chilenischen Fotografen José Campos liiert. Die geplante Hochzeit musste coronabedingt verschoben werden.