Fußballstar Zlatan Ibrahimovic in Palma unterwegs

Der Fußballer Zlatan Ibrahimovic hat am Mittwoch ein Video mit dem Titel "Freedom" bei Instagram gepostet, in dem er auf einem Fahrrad und ohne Hemd auf dem Hafenboulevard "Paseo Marítimo" in Palma zu sehen ist.

Der Mailänder Stürmer ruht sich nach einer erfolgreichen Saison in der Inselhauptstadt aus. In 19 Spielen erzielte der Schwede 15 Tore.

Aufgrund einer Knieverletzung ist der 39-Jährige in diesem Jahr nicht im EM-Kader aufgestellt worden.