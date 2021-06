Mallorca-Freund Silbereisen beerbt bei "DSDS" Dieter Bohlen

Nach dem Aus des seit Jahrzehnten mit Mallorca verbundenen Musik-Impressarios Dieter Bohlen beim RTL-Format "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") wird ein weiterer Inselfreund dessen Nachfolger in der Jury. Dem Sender zufolge handelt es sich um den Sänger und Moderator Florian Silbereisen, der in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit seiner damaligen Partnerin Helene Fischer in Port d'Andratx gesichtet worden war.

Der Geschäftsführer von RTL Television und TVNOW, Henning Tewes, verkündete im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Personalie: "Florian Silbereisen steht für bunte Familienunterhaltung." Er sei gegenwärtig der wohl größte deutsche Entertainer, "und wir freuen uns enorm, ihn bei RTL zu haben".

Im März hatte RTL bekannt gemacht, dass es eine komplett neue Jury geben soll für die kommende Ausgabe, die 2022 ausgestrahlt werden wird. Damit ging auch nach fast 20 Jahren die Ära von Juror Dieter Bohlen bei "DSDS" zu Ende.