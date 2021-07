Der Mallorca-Friseur von Altkönigin Sofía plaudert aus dem Nähkästchen

Der auf Mallorca wohnhafte Friseur der Alltkönigin von Spanien, Sofía, hat Einzelheiten seiner Dienst-Einsätze im Marivent-Palast verraten. Die Monarchin sei bereits beim ersten Besuch im Jahr 1980 so zufrieden mit ihm gewesen, dass sie ihm gesagt habe, das zu machen, was er wollel, sagte Francisco Segura Cortés der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Vom Ergebnis sei Sofïa dermaßen begeistert gewesen, dass sie ihn immer wieder in den Palast gebeten habe. Dort habe er sich auch um den Nachwuchs, darunter den heutigen König Felipe VI., gekümmert. Später sei er überall hingeflogen, wo Sofïa seine Dienste gewünscht habe, so Segura Cortés weiter. So sei er nach Madrid, London, Los Angeles, Washington und endlegene afrikanische und südamerikanische Staaten gekommen.

Seit Jahrzehnten hält sich die königliche Familie im Sommer auf Mallorca auf. Besonders lange verbringt immer Sofía ihre Ferien auf der Insel.