Altkönigin Sofía tritt Sommerurlaub auf Mallorca an

Als Vorhut der spanischen Königsfamilie ist Altmonarchin Sofía im Marivent-Palast auf Mallorca eingetroffen. Laut Lokalmedien vom Freitag erreichte die 82-Jährige die Insel am Donnerstag in einem aus der Schweiz kommenden Flugzeug.

Bereits in den vergangenen Jahren war es immer Sofía, die als erstes Mitglied der Royals den traditionellen Sommerurlaub auf der Insel antrat und am Ende auch am längsten blieb.

Wann der spanische König Felipe VI. samt Familie eintrifft, ist unklar. Dass er an der Regatta "Copa del Rey" teilnehmen wird, gilt als wahrscheinlich, da seine Yacht Aifos bereits auf der Startliste aufgeführt ist. Wie lange er und Königin Letizia samt den Töchtern Sofía und Leonor bleiben werden, ist ebenfalls unklar.

Dass Altkönig Juan Carlos nicht kommen wird, gilt als sicher. Er hält sich seit Monaten im Exil in den Arabischen Emiraten auf.