Königsfamilie soll am Samstag auf Mallorca eintreffen

Die spanische Königsfamilie wird für Samstag auf Mallorca erwartet. König Felipe, seine Frau Letizia sowie ihre zwei Töchter verbringen dann einige Tage auf der Insel. Ein Besuch im Sommer hat Tradition und das Programm der Familie ist gut gefüllt. Der Palast Marivent ist ihr Sommerdomizil.

Am Sonntag, am ersten offiziellen Tag der Reise, tritt Letizia beim Atlàntida-Film-Festival in Palma auf. Dort ist auch die Schauspielerin Judi Dench zu Gast. An Tag zwei, am Montag, trifft König Felipe die Präsidentin der Balearen-Regierung, Francina Armengol, sowie weitere Vertreter des Archipels.

Am dritten Tag, am Dienstag, kommen Felipe und der Ministerpräsident Spaniens, Pedro Sánchez, zusammen. Am Mittwoch besucht die gesamte Familie das Tramuntana-Gebirge und macht dabei Station im Kloster Lluc. Am Samstag übergibt König Felipe den Siegern des Segelwettbewerbs Copa del Rey die Pokale. Darüber hinaus dürfte der ein oder andere Stadtbummel durch Palma zum Programm gehören.