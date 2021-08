Deutsches Filmteam dreht Netflix-Serie auf Mallorca

Im Radrennstadion von Palma de Mallorca haben die Dreharbeiten für eine deutsche Netflix-Serie namens "Kleo" begonnen. Die Szenen spielen in den 80er-Jahren in Santiago de Chile, dafür kamen beim Filmen unter anderem zeitgenössische Autos zum Einsatz.

Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge wird es in den kommenden Wochen Dreharbeiten auch in Sóller, dem Tramuntana-Gebirge und am Cúber-Stausee geben. In den vergangenen Tagen war das Team bereits auf der Formentor-Halbinsel zugange. Die ehemalige Palma-Arena, die jetzt Velodrom heißt, stellt ein Flughafengebäude dar.

Wichtigste Schauspielerin ist Jella Hase, die eine Geheimagentin aus der DDR mimt. Andere Darsteller sind Julius Feldmeier, Martin Stange und Alessja Lause.