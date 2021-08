Tuesday Groove Session auf Mallorca am Sonntag

Wie es der Name schon sagt, findet die „Tuesday Groove Session“ stets dienstags auf Mallorca statt. Die früher üblichen regelmäßigen Auftritte klappen jedoch coronabedingt immer noch nicht.

Da aber alle beteiligten Musiker vor Spielfreude sprühen, treffen sich viele von ihnen immer mal wieder zu Special-Shows. Am Sonntag, 15. August, ist es erneut so weit. Ab 20 Uhr rockt die Tuesday-Groove-Session-Band unter dem Band-Namen "Fresh – Soul & Motown" am Pool der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre. Pool-Einlass ist bereits ab 18 Uhr, die Teilnahme am Konzert schlägt mit 18 Euro zu Buche. Wer sich im Anschluss noch am Drei-Gänge-Wok laben will, der zahlt 22 Euro zusätzlich.

Folgende Musiker haben zugesagt: Rony B. (Keyboard), Elon Bivins (Bass), Günther Moll (Gitarre), Jürgen Modrow (Gesang), Patti Ballinas (Drums) und Egon Wellenbrink (Saxofon).

Reservierung unter son-baulo@son-baulo.com oder Tel. 971-524206.