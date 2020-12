Auftritt auf Mallorca von Willi Meyer und Band

Am Ende klappt es doch noch: Am Samstag, 19. Dezember, tritt Songwriter Willi Meyer mit seiner Band in der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre auf – sein einziges leibhaftiges Konzert mit Gruppe in diesem Jahr.

Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Vorab wird um 16 Uhr für 16 Euro ein Lunch angeboten. Eine Anmeldung (971-524206 oder son-baulo@son-baulo.com) ist erforderlich.