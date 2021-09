Daniela Katzenberger fühlt sich auf Mallorca nicht mehr wohl

Der auf Mallorca zu Ruhm und Ehren gelangten Daniela Katzenberger geht ihr Wohnort zunehmend auf die Nerven. "Wir sind jetzt vier Wochen hier in Deutschland – ich merke, wie schwer mir das fällt, hier abzureisen", sagte der 34-jährige TV-Star am Ende eines mehrwöchigen Aufenthalts in ihrer Heimat Ludwigshafen.

"Ich habe mich wieder so an Deutschland gewöhnt. Mein Herz ist ja sowieso hier in Deutschland verankert, aber ich merke das, wie krass schwer es mir fällt wieder nach Mallorca zu gehen.”

Katzenberger fügte deutliche Worte hinzu: "Ich kann es auch schlecht erklären, aber mein Herz hat sich da nie so eingenistet." Zurück nach Deutschland ziehen möchte die TV-Auswanderin aber auch nicht. Grund dafür sei ihre Familie: „Das ist nicht so einfach. Ich kann ja nicht mehr so egoistisch durch die Gegend rennen wie früher.” Ihr Mann Lucas Cordalis lebt Medienberichten zufolge dagegen sehr gern auf der Insel und hat hier sogar sein eigenes Tonstudio.