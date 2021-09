So war der Golf-Event des Mallorca Magazins

Wenn MM ein Turnier für Golfer veranstaltet, dann geht es um mehr als nur um Sport. Das galt auch beim "Mallorca Magazin Golfcup 2021 powered by Minkner & Partner" auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar.

Es gab im Laufe des Samstags viele Gaumenfreuden, die Golfer wurden mit mallorquinischen Spezialitäten beschenkt und konnten attraktive Preise in der Scorekartentombola gewinnen. Den musikalischen Rahmen gestaltete Sänger Inan Lima, und am Ende wurde sogar getanzt – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln und Beachtung anderer Corona-Restriktionen.

Wer sehen will, was in Camp de Mar los war, der kann sich die Bilder in zwei Foto-Galerien anschauen:

