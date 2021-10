Daniela Katzenberger zeigt sich auf Yacht vor Mallorca im Leoparden-Bikini

Die auf Mallorca wohnhafte Daniela Katzenberger unterhält ihre Fans auf Instagram weiterhin mit freizügigen Bildern. Jüngst postete die 35-Jährige ein Foto von sich selbst im Meer vor Mallorca. Es zeigt den Medien-Star in einem Leoparden-Bikini auf einer Yacht, während ihr Lebensgefährte Lucas Cordalis im Meer schwimmt. Darunter steht: "The cat is back."

Katzenberger hatte allerdings vor dem Posten die Kommentarfunktion ausgeschaltet, um anzügliche Meinungsäußerungen zu unterbinden.

Für solche freizügigen Bilder bekam Daniela Katzenberger in der Vergangenheit nicht immer nur Lob und Zuspruch, sondern auch jede Menge Hasskommentare. Die will sie offenbar nicht mehr lesen.