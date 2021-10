Glamour-Immobilienmakler Marcel Remus mit Herzproblemen im Krankenhaus

Der Promi-Makler Marcel Remus hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag wegen Herzproblemen in die Notaufnahme eines der Juaneda-Krankenhäuser auf Mallorca begeben. Die Ärzte behielten den 35-Jährigen für weitere Untersuchungen zunächst in der Klinik.

Auf Instagram teilte er in einer Story seinen Gesundheitszustand mit seinen Followern. "Grüße aus dem Krankenhaus. Nach drei Stunden Untersuchungen von meinem Herzen liegt man jetzt da. Man denkt ja immer, einem selbst passiert das nicht und plötzlich liegt man da.”

Remus bricht mitten in der Botschaft an seine Fans in Tränen aus. „Deswegen sage ich euch, achtet auf euch, es kann schneller passieren, als man glaubt.“ Um welche Art von Herzproblemen es sich bei dem Makler handelt, ist noch nicht bekannt.