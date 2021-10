RTL dreht Szenen für neue Serie "Der Schiffsarzt" auf Tui-Schiff

Auf dem zeitweise auch im Hafen von Palma de Mallorca liegenden deutschen Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" laufen seit dem 20. September Dreharbeiten für eine neue Serie des TV-Senders RTL namens "Der Schiffsarzt". Die Firma UFA Fiction produziert laut einer Pressemitteilung von Tui Cruises auch in Berlin und anderen Orten in Spanien.

Moritz Otto ("Morden im Norden", "Professor T") übernimmt die Hauptrolle des Schiffsarztes Dr. Eric Leonhard, Anna Puck ("Alarm für Cobra 11") spielt die Kapitänin Henriette Mosbach, Frédéric Brossier ("All You Need") den Barmann Joshua, Eva Löser ("Alles was zählt") die Krankenschwester Emma und Philipp Christopher ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Die Kinder von Windermere") den Sicherheitsoffizier Pablo Ruiz. Als Tänzerin Darya Petrova wird außerdem Profitänzerin Ekaterina Leonova in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen sein.

Die Serie "Der Schiffsarzt" erzählt die Geschichte eines Mannes, der eine düstere Geschichte durchlebt hatte und dabei auf Geheimnisse und unerwartete Ereignisse stößt.