Mallorca-Gesundheitsministerin Gómez hat geheiratet

Die durch die Corona-Krise allgemein bekannt gewordene Gesundheitsministerin von Mallorca und den Nachbarinseln, Patricia Gómez, hat geheiratet.

Bei dem Ehemann handelt es sich um ihren langjährigen Lebensgefährten Juli Fuster, der eine leitende Funktion im Gesundheitsdienst IB-Salut innehat.

Nach der zivilen Trauung begab sich das Paar in das Restaurant des Nakar-Hotels an Palmas Prachtmeile Jaume III. Die Ministerin zeigte sich in einem rosafarbenen Kleid, das Essen wurde in kleinem Kreis zelebriert.