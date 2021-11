So mancher auf Mallorca zieht seine Weihnachtseinkäufe vor

Die Versorgungskrise und die Angst vor Engpässen haben dazu geführt, dass auf Mallorca viele den Kauf von Weihnachtsgeschenken für Kinder in diesem Jahr vorgezogen haben oder dies in den kommenden Tagen tun. Aus den Spielwarengeschäften in Palma hört man, dass einige Artikel schneller ausverkauft sein werden als in anderen Jahren, aber es bestehe kein Grund zur Panik: Die Regale bleiben voll mit Spielzeug, so heißt es.

Der Mangel an Containern für den Transport von Waren aus Asien in den Westen, der zu einem enormen Anstieg der Frachtkosten geführt hat, der Rückgang der Produktion und Engpässe in der Lieferkette haben Situation in den Läden erschwert.

Einige Spielwarengeschäfte, wie La Industrial, haben frühzeitig reagiert: "Wir haben im September mit den Weihnachtsvorbereitungen begonnen, während wir das normalerweise Ende Oktober machen. Die Lieferanten warnten uns, dass nicht alle Waren geliefert werden könnten und dass auch Preise steigen würden", erklärt Neus Aguiló, einer der Inhaber des Spielzeugladens. Dessen Regale bleiben gefüllt, versichert er, "aber wenn jemand ein bestimmtes Spielzeugmodell sucht, ist es am besten, rasch damit zu beginnen".

"Die Lieferungen verspäten sich, aber sie werden kommen. Es gibt neue Produkte, die früher als in anderen Jahren ausverkauft sein werden, und einiges wird nicht wie sonst üblich Mitte Dezember erhältlich sein, aber die Spielzeuge werden nicht ausgehen", sagt Cristina Baos, seit 19 Jahren Verkäuferin bei Juguettos. Dort ist bereits ein in diesem Jahr besonders begehrtes interaktives Schwein ausverkauft.