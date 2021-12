TV-Tipp: Von Ibiza nach Formentera mit dem Camper

In der Doku-Soap „Einmal Camping, immer Camping” erkunden die Protagonisten unter anderem die Balearen mit ihrem Campingmobil und lassen sich dabei von der Kamera begleiten. Das Ruhrpottpaar Conny und Reale sticht von Ibiza aus in See. Mit der Fähre geht’s zur Nachbarinsel Formentera. Die Idee hatten viele andere auch ...

Die Folge aus dem Jahr 2018 läuft am Mittwoch, 29. Dezember, ab 22.20 Uhr bei Vox-up. Außerdem sind zu sehen: Jessica hat ihren besten Freund zum Camping überredet. Langsam freundet er sich damit an. Julian hat einen Ausflug in eine Geisterstadt geplant und Jessi hat Angst.

Auch Übersee ist für Camper attraktiv. In Florida heißt es für Silvia und Michael Camping unter Palmen mit einem ganz besonderen Gespann. Sie fahren mit einem „Airstream” nach Key Largo.