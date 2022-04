Kultdiskothek BCM startet mit Party in neue Saison

Nach vielen Monaten der Vorbereitung hat die Kultdiskothek BCM in Magaluf am Samstag ihr großes Opening gefeiert. Die rund 3500 Gäste tanzten zur Musik von internationalen DJs wie Medvza. In der Osterwoche sollen in den beiden Clubs, der Grupo Cursach, BCM und das Tito´s, Künstler wie Maikel de la Calle, Lilly Palmer, Kaydz Cain und B Jones auftreten.