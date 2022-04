Wirbel um Foto von Altkönig Juan Carlos mit Enkeln in Abu Dhabi

In Spanien gibt es Wirbel um ein Foto des mit Mallorca jahrzehntelang eng verbundenen Altkönigs Juan Carlos, das ihn mit einigen seiner Enkel zeigt. Nachdem der Blaublüter am Freitag ein Bild veröffentlicht hatte, das Pablo Urdangarin ohne Beine zeigt, war in sozialen Netzwerken von Manipulation die Rede.

Das Foto zeigt die Enkel samt den Infantinnen Cristina und Elena in Abu Dhabi, wo der Altkönig seit dem Jahr 2020 im selbst gewählten Exil lebt. Später wurde ein anderes Foto veröffentlicht, das schlussendlich die Beine von Pablo Urdangarin zeigt.

Juan Carlos hatte sich in jüngeren Jahren regelmäßig mit seiner Familie im Marivent-Palast auf Mallorca aufgehalten. Altkönigin Sofía blieb dieser Tradition im Gegensatz zu ihrem Ehemann treu. Auch im Augenblick befindet sie sich auf Mallorca.