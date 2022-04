Büchner-Ex Jenny Matthias feiert Opening ihrer Boutique auf Mallorca

Die als Ex-Ehefrau des gestorbenen "Goodbye-Deutschland"-Auswanderers Jens Büchner deutschlandweit bekanntgewordene Jenny Matthias hat in Cala Millor ihre Boutique wiedereröffnet. In ihren Laden "Jenny Delüx" will die TV-Auswanderin während der Saison vor allem deutsche Urlauber locken.

BeiIinstagram bedankte sich Matthias öffentlich: Die Musik sei "toll" gewesen, DJ Pitsch habe ganze Arbeit geleistet. Gefreut habe sie es auch, dass "ihr so zahlreich erschienen seid". "Es hat mir mega viel Freude bereitet und ich freue mich ganz doll auf diese Saison mit euch", führt sie in einem weiteren Beitrag fort.

Jenny Matthias wird bereits seit vielen Jahren von Kamerateams der Vox-Serie "Goodbye Deutschland" begleitet.