Puro-Beach-Club feiert rauschendes Saison-Opening

Einer der bekanntesten Strandclubs auf Mallorca, Puro Beach, hat am Samstagabend sein Opening gefeiert. Zahlreiche Gäste erschienen am Samstag ab 19 Uhr und wurden am Swimming-Pool mit Wein, Aperol, anderen alkoholischen Getränken und Fingerfood bewirtet.

Das Publikum war international, jedoch war der Anteil spanischer Gäste sichtbar größer als bei ähnlichen Veranstaltungen des Clubs vor der Pandemie. Unter den Besuchern fanden sich Prominente wie der Chef der Hotelkette Iberostar, Miquel Fluxà, der wohl reichste Mann der Inseln, und Gabriel Escarrer, der Vorstandsvorsitzende von Meliá Hotels International.

Bis um 22 Uhr abends gab es Speis und Trank gratis, später musste dafür bezahlt werden. Der Puro-Beach-Club ist neben dem Mhares-Beachclub und dem Club Grand Folies in Cala Llamp die bekannteste Einrichtung dieser Art auf den Inseln. Das weiße Gebäude befindet sich architektonisch ansprechend auf einer Mini-Halbinsel zwischen dem Playa-Viertel Can Pastilla und der Einflugschneise des Mallorca-Airports. Gegenüber liegt eine kleine Insel, auf der in den vergangenen Jahren Überreste aus phönizischer Zeit ausgegraben wurden.

Opening-Feiern finden auf Mallorca immer im Mai und Juni statt.