Schauspielerin Sadie Frost kauft ein Haus in Sóller

1999 kam die britische Schauspielerin und Filmproduzentin zum ersten Mal nach Mallorca. Hier wirkte sie im Film "Presence of Mind" mit und verliebte sich sofort in die Insel. "Ich erinnere mich, dass wir zwei Monate hier gelebt haben und ich mich in diesen Ort verliebt habe. Seitdem fahre ich regelmäßig hin und her. Ich habe viele Freunde, die auf der Insel leben oder Ferienhäuser haben, deshalb ist es toll, wieder hier zu sein", sagte sie kürzlich in einem Interview mit dem Mallorca Daily Bulletin, der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung.

Nun hat Frost im Zentrum von Sóller ein Haus gekauft. Es handelt sich um ein kleines Steinhaus mit mallorquinischem Flair.



Zu ihren Freunden, mit denen sie sich regelmässig auf Mallorca trifft, gehören das Model Kate Moss und der Geschäftsmann Richard Branson.

Sadie Frost gehört zu den Stammgästen auf der Insel und wird womöglich in wenigen Wochen ihren 57. Geburtstag auf der Insel feiern.