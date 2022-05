Schauspieler Til Schweiger eröffnet bald Hotel auf Mallorca

Der Schauspieler und Regisseur Til Schweiger macht am 1. Juli ein Hotel auf Mallorca auf. Dabei handelt es sich um das Barefoot-Hotel-Mallorca an der malerischen Ostküste der Baleareninsel in Portocolom. Betreiber des 60-Zimmer-Hotels ist die Hotelgruppe Arcona Hotels & Resorts, die auch ein weiteres Barefoot-Hotel am Tegernsee in Bayern plant. Die Hotelkette Barefoot ist eine eingetragene Marke Schweigers.

Til Schweiger sagt: "Das neue Barefoot-Hotel passt perfekt zu meiner Vorstellung von einem lässig-legeren Hotel in bester Lage." Im Interieur des neuen vierstöckigen Hotels soll höchster Luxus mit entspanntem mallorquinischem Flair verbunden werden. In elf verschiedenen Zimmerkategorien, von der luxuriösen Suite mit Meerblick, Jacuzzi und Terrasse bis hin zum Familienzimmer, soll den Gästen ein großes Spektrum geboten werden. Die Preise beginnen bei 180 Euro pro Doppelzimmer. Auch ein Spa mit Sauna, Hammam und Relax-Pools soll an kühleren Tagen zum Entspannen einladen. Ein schlichter Stil und Naturtöne zeichnen das Interieur des neuen Hotels aus. Kulinarisch will das Barefood-Restaurant seine Gäste mit einer Kombination aus mallorquinischer Küche und "Til´s Lieblingsgerichten" verwöhnen.

Die Badebucht Cala Marçal mit dem feinsandigen Strand ist nur wenige Minuten von dem Haus entfernt.