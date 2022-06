Wenn's ums Party-Machen geht, kann man sich auf Michael Ammer verlassen. So auch am Samstag (11.6.) in Palmas Beachclub "Anima Beach", der zeitgleich sein 10-jähriges Jubiläum feierte.

Zu der vom internationalen Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin "World Economist" gesponserten "Media Night" kamen rund 400 Gäste, die bis Mitternacht direkt am Meer unter dem Sternenhimmel feierten. Der bekannte deutsche Sportmoderator Jörg Dahlmann machte den Entertainer, Noah Becker, Sohn des derzeit in England inhaftierten Tennisstars Boris Becker, stand am DJ-Mischpult und heizte zusammen mit Sänger Cosmo Klein die Stimmung auf und um den Dancefloor an. Neben zahlreichen Beaus und Beautys rockten auch diverse Persönlichkeiten der deutschen Insel-Society an diesem wunderschönen Sommerabend die Hauptstadt. Schief gehen konnte dabei eh nichts. Michael Ammer war Party-Garant...