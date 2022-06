Der indische Filmemachers Luv Ranjan ist mit einer neuen Produktion nach Mallorca zurückgekehrt, in der die zwei "Bollywood"-Superstars Ranbir und Shraddha Kapoor die Hauptrollen spielen. Teile der Dreharbeiten fanden am Samstag in einer bei Touristen und Einheimischen beliebten Gegend Palmas statt: dem Passeig del Born.

Bereits am vergangenen Montag hatten die Dreharbeiten in der Stadt Pollença, die auch einen Tag später als Drehort diente, begonnen. Am Mittwoch drehte Ranbir auf der Plaça de la Constitució in Sóller. Auch Cala Deià, Valldemossa und Cala s'Almoina zählten zu den Orten, an denen das Bollywood-Filmteam mit seinen Kameras und Künstlern Halt machte.