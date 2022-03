Dreharbeiten von Bollywood-Film in Beachclub auf Mallorca

Musik und Tanz – das sind die charakteristischen Merkmale eines Bollywood-Films, und je bunter und dramatischer, umso besser. Das konnte man in den vergangenen Tagen auch auf Mallorca beobachten. Denn hier fanden am Sonntag die Dreharbeiten zum künftigen Blockbuster "Pathan" mit Bollywood-Star Shahrukh Khan sowie Schauspielerin Deepika Padukone in den Hauptrollen statt. Die gigantische Hindi-Filmindustrie verwandelte den Beach-Club Gran Folies an der Küstenregion von Cala Llamp in die Schauplätze des Films.

Zahlreiche Schauspieler und Statisten waren in sommerlichen Kostümen trotz ungünstiger Wetterbedingungen bei Drehabreiten zu einer Musikszene um den Pool herum zu sehen.

Obwohl sich Shahrukh Khan auch auf der Insel befindet, wurde er nicht gesehen. Indiens Superstar hat in mehr als 80 Filmen mitgewirkt und wurde in seiner Karriere mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem vierzehn Filmfare Awards, die als Oscars Indiens gelten, und den Padma Shri Award. Die Dreharbeiten zu "Pathan" sollten eigentlich Ende 2021 beginnen, doch haben sie sich aufgrund privater Probleme Khans verzögert.

Auch an anderen Orten wie Simoneta, Canyamel und Sa Colebra wurden Szenen für den Film gedreht.