In den sozialen Netzwerken ist ein Video veröffentlicht worden, das einen Abwaschvorgang im Mallorca-Lokal "Bierkönig" an der Playa de Palma zeigt und Fragen zum Thema Hygiene aufwirft. In dem etwa einminütigen Film wird zunächst ausgelassene Partystimmung gezeigt.

Dann wird ein Mitarbeiter ins Visier genommen, der offenbar benutzte Gläser spülen soll. Doch der Mann schüttet Getränke­reste weg, hält die Gläser nur kurz unter laufendes Wasser und stellt sie zum erneuten Befüllen bereit. #malle2022 #bierkönig #bierkönigmallorca #gläser #reinigen #corona #coronavirus #coronatime #party #partytime #layla #schockiert ♬ Originalton - Lang-Bräu 🍺 @langbraeu Bierkönig Gläserreinigen? #malle Das Nachrichtenportal RTL.de berichtete als erstes deutsches Medium über den Fall und monierte unhygienische Zustände. Ein Mediziner äußerte, durch die schlecht gespülten Gläser könnten Keime wie etwa Magen-Darm-Erreger übertragen werden. Auf Anfrage des TV‑Senders zeigten sich die Kneipenbetreibenden überrascht: "Das Unternehmen hat strenge Reinigungs- und Hygieneprotokolle für das gesamte Lokal und insbesondere für die Theken und die Reinigung der Gläser", so eine stellungnahme. "Diese Protokolle werden täglich von den verantwortlichen Mitarbeitern kontrolliert." Was in dem Video zu sehen sei, entspräche nicht den Vorgaben und der Arbeitsweise des Unternehmens.