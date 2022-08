Der US-amerikanische Weltstar Michael Douglas ist ungebrochen auf Mallorca unterwegs. Er wurde am späten Mittwochabend nebst seiner Ehefrau Catherine Zeta-Jones auf dem Borne-Boulevard in Palma gesichtet, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete.

Mit Bekannten begab sich das Promi-Paar in ein Restaurant, um dort zu essen. Mit welchen Speisen sich die illustren Gäste dort die Mägen vollschlugen, ist bislang unklar

Vor wenigen Tagen befanden sich der Schauspieler ("Die Straßen von San Francisco"), seine Frau, Tochter Carys und Sohn Dylan noch auf einer Luxusyacht. Die Gattin des Mimen wurde vor der Nordküste dabei beobachtet, wie sie sich im Mittelmeer auf einem motorgetriebenen Surf-Brett vergnügte. Medienbeobachter stellten fest, dass sie das Gleichgewicht bestens halten konnte.

Sohn Dylan feierte unterdessen im Familienkreis seinen 22. Geburtstag. Kurz zuvor hatte er erfolgreich ein Studium an der Brown-Universität in den USA absolviert. Die Familie wohnt in ihrem berühmten S'Estaca-Anwesen vor Valldemossa. Michael Douglas ist seit vielen Jahrzehnten eng mit der Insel verbunden.