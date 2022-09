An der Playa de Palma im Süden von Mallorca wird in der Nacht zum Mittwoch ein mutmaßlich denkwürdiges Ereignis veranstaltet. Zwei Sieger des RTL-Kultformats "Deutschland sucht den Superstar" und ein Dauerteilnehmer wollen ausgelassen in der MK-Arena feiern und heißen weitere Gäste herzlich willkommen.

Wie Gerlinde Weininger, die Betreiberin des Partylokals, am Dienstag gegenüber MM mitteilte, handelt es sich um Davin Herbrueggen, Prince Damien und Menderes Bagçi. Herbrueggen gewann die Staffel der Reihe im Jahr 2019 mit dem Song "The River". Prince Damien hatte sich bereits im Jahr 2016 mit "Valerie" durchgesetzt und wurde 2020 sogar Dschungelkönig in dem Format "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Menderes Bagci nahm mehrfach erfolglos an "DSDS" teil, wurde aber im Jahr 2016 sogenannter Dschungekönig. Die Veranstaltung findet mitten in der Nacht gegen 0.30 Uhr statt. Die MK-Arena hieß noch vor einigen Monaten Stürmer-Arena und wird vom Kultlokal "Münchner Kindl" aus gemanagt.