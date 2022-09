Instagram-Star Emily Ratajkowsi genießt momentan ihren Urlaub auf der Insel. Medienberichten, wie in der populären Frauenzeitschrift Cosmopolitan, zufolge soll sie eine Liaison mit dem Hollywood-Schauspieler Brad Pitt haben, und es hat den Anschein, als wolle sie sich etwas mit ihrem Aufenthalt auf den Balearen von dem Rummel um ihre Person erholen.

In einem Instagram-Post schreibt die Influencerin: "Heute habe ich mein wunderschönes Baby zurück nach Sant Joan gebracht, die Stadt, in der ich jeden Sommer meiner Kindheit verbracht habe. (...)"

Ratajkowski wurde als Tochter amerikanischer Eltern in London geboren. Als Kind begann sie bereits mit der Schauspielerei und bekam bald daraufhin eine Rolle in der amerikanischen Fernsehserie iCarly, die auf Nickelodeon ausgestrahlt wurde.

Ihr Debüt als Model gab sie im März 2012 auf dem Cover des Erotikmagazins "treats!". Der Auftritt in zwei Musikvideos brachte ihr dann den Durchbruch – nämlich in "Blurred Lines" von Robin Thickes und "Love Somebody" von Moroon".

Ratajkowski spielte darüber hinaus in Spielfilmen mit wie "Gone Girl" (2014) in der Rolle der Geliebten von Ben Affleck, sowie im Jahr 2015 in „Entourage“ und "We Are Your Friends". Im selben Jahr gab sie ihr professionelles Laufsteg-Debüt als Model für Marc Jacobs auf der New York Fashion Week.