Eimersaufen und gnadenlos die Sau herauslassen. Das ist der Traum des Proletengespanns Tommie und Mario. Von ihrem letzten Geld fliegen die gutgelaunten Rheinländer nach Mallorca, um für drei Tage im vermeintlichen Freibier- und Sexparadies eine Sause zu machen. Auf ihren Fersen: Zwei rachsüchtige Typen, denen sie die letzten Flugtickets weggeschnappt haben, und ein eifersüchtiger Yuppie, dessen Geliebte ausgerechnet bei den zwei Chaoten Zuflucht sucht. Das Durcheinander ist vorprogrammiert ...

Der mit dieser Handlung ausgestattete Partystreifen „Ballermann 6” feiert am kommenden Wochenende seinen 25. Geburtstag. Der Film mit Tom Gerhardt und Hilmi Sözer in den Hauptrollen war am 16. Oktober 1997 in die Kinos gekommen und in Deutschland ein großer Erfolg. Aber: Bei vielen Mallorquinern hat er seinerzeit Unverständnis ausgelöst. Denn: Gerhardt und Sözer leben darin vor, dass man auf Mallorca eigentlich tun und lassen kann, was man will. Ihre Grenzüberschreitungen haben nicht wenige junge Deutsche zum Nachmachen eingeladen – das Schmuddel-Image der Playa de Palma mit Freibier, billigem Sangria und Sex-Shows war perfekt. Was viele deutsche Medien bis heute freut, ist für die Insulaner zur Bürde geworden – von der sich Mallorca langsam aber sicher befreien will. (cze)