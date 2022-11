Am Freitag, 18. November, geht's los! Nach einer vergleichsweise langen Wartezeit geht "Promi Big Brother" in eine neue Runde. Weil die Reality-Show in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, hatte sich Sat.1 dazu entschieden, die Ausstrahlung vom Sommer auf den Beginn des Winters zu schieben – und jetzt dauert es nur noch wenige Tage, bis wieder allerlei mehr oder weniger bekannte TV-Sternchen "in den Container" ziehen. Mit dabei könnten in diesem Jahr auch eine Reihe "Mallorca-Größen" sein: Es kursieren unter anderem die Namen Krümel, Jürgen Milski, Micaela Schäfer, Joelina Karabas und Loona. Auch Wendler-Frau Laura Müller sei angefragt worden, sagte jedoch ab.

Schlagersängerin Krümel alias Marion Pfaff war bereits 2005 bei der sechsten Staffel Big Brother dabei, wo sie unter anderem Tim Toupet kennenlernte. Dieser stellte die damals noch gänzlich Unbekannte seinem Manager vor – von da an nahm die Karriere ihren Lauf. Inzwischen betreibt Krümel selbst die Schlager Bar "Krümel's Stadel" in Peguera, wo sie zweimal die Woche auftritt und auch anderen Künstlern eine Bühne bietet. Bierkönig-Künstler Jürgen Milski ist einst durch die Show selbst zum Promi geworden. Nun könnte sich der Kreis schließen, wenn er bei der zehnten Ausgabe wieder dabei sein sollte. Angeblich soll er bereits seine Teilnahme zugesichert haben. Offiziell ist diese aber noch nicht.

Wie die BILD-Zeitung berichtet, könnte auch die ehemalige "Germanys next Topmodel"-Kandidatin und Nackt-DJane Micaela Schäfer (Megapark) in die Trash-WG einziehen. Die 38-Jährige verneinte ihre Teilnahme zwar, allerdings dürfen die Kandidaten im Vorfeld auch nichts über ihren Einzug sagen. 2010 war Schäfer schon Kandidatin in der zehnten Staffel des "normalen" Big Brother, wo sie nach gut zwei Wochen auszog. Auch der Name Loona kuriserte in den vergangenen Tagen immer wieder in der Gerüchteküche. Das letzte Album der Niederländerin liegt bereits vierzehn Jahre zurück. Doch im Fernsehen und in verschiedenen Reality-Shows ist die teilweise auf Mallorca lebende, inzwischen 48-Jährige immer wieder zu Gast.

Ebenfalls Gerüchte gibt es um eine Teilnahme von Joelina Karabas, der Tochter von Mallorca-Auswanderin und Jens-Büchner-Witwe Danni. Sat.1 ließ zu einer möglichen Teilnahme Karabas' verlauten: "Wir freuen uns, dass die Gerüchteküche zur Jubiläumsstaffel von 'Promi Big Brother' bereits brodelt. Wir beteiligen uns aber nicht an Gerüchten. Wer in diesem Jahr einziehen wird, gibt Big Brother rechtzeitig bekannt." Auch der Name Jay Khan taucht immer wieder auf der möglichen Teilnehmerliste auf. Bekannt wurde der Sänger als Frontmann der Gruppe "Us 5", von 2006 bis 2009 war er mit GNTM-Siegerin Lena Gercke zusammen. Heute ist er als Schlagerstar mit Megapark-Erfahrung regelmäßig im TV und auf Bühnen zu sehen. 2011 war der Muskelmann bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" (Dschungelcamp) dabei, wo er den vierten Platz belegte.

Wie Sat.1 mitteilt, ist auch "das eingespielte Moderations-Duo" aus Marlene Lufen und Jochen Schropp ist auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Aus dem Studio begrüßen die beiden die Zuschauer, schauen sich genau an, was die Bewohner treiben, und führen durch die Show.