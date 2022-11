Die vor Jahren mit einem Café in Santa Ponça im Nordwesten von Mallorca zu Ruhm und Ehren gelangte Daniela Katzenberger will bis auf Weiteres mit sozialen Netzwerken nichts mehr zu tun haben. Die 35-Jährige schrieb jetzt zu einem Foto, das sie entspannt am Pool zeigt: "Kätzchen macht Päuschen."

Katzenberger ist mit dem ebenfalls auf Mallorca lebenden Sänger Lucas Cordalis verheiratet und hat mit ihm die Tochter Sophia. Sie erfreute ihre Anhängerschar in den vergangenen Monaten immer wieder mit zum Teil kuriosen Auftritten bei Instagram oder Facebook, etwa sonnenverbrannt oder nach einer Schönheits-Operation. Ungeachtet ihrer Mallorca-Erlebnisse äußerte Katzenberger wiederholt, sich auf der Insel nicht recht wohl zu fühlen und sich nach ihrer Heimatstadt Ludwigshafen zurücksehnen. Dennoch blieb sie bislang weiterhin auf Mallorca. Im vornehmen Santa Ponça lässt sie es sich ungebremst gut gehen. Ansonsten ist Katzenberger medial weiterhin recht präsent: Erst in der vergangenen Woche lief das Staffelfinale ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" bei RTL 2. Ende Juni startete zudem ihr eigenes Format auf dem neuen Streamingdienst Discovery+. In "Katzenberger @Work" begibt sich die Insel-Prominente auf einen Bauernhof, auf dem sie unter anderem Kartoffeln ernten, Wurst machen und mit dem Trecker umherfahren soll.