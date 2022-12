Der Hauptpreis der spanischen Weihnachtslotterie ist in diesem Jahr auch auf Mallorca gelandet. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ist mindestens ein Zehntellos der Gewinnummer 05490 im zu Llucmajor gehörenden Teil von El Arenal gelandet. Der Käufer des Loses kann sich nun also über den Gewinn von 400.000 Euro freuen. Als Verkaufsstelle wurde der Schreibwarenladen Sastre angegeben.

Die spanische Weihnachtslotterie ist eines der Events in der Weihnachtszeit auf Mallorca: Am Donnerstagvormittag wird sie in Madrid gezogen. Die Ziehung läuft live im Fernsehen und wird auch auf YouTube gestreamt, sie ist jedes Jahr ein Spektakel, das sich viele Menschen stundenlang ansehen. Natürlich hoffen immer alle auf den Hauptgewinn "El Gordo", der "Dicke", der die Besitzer eines entsprechenden Zehntelloses um knapp 400.000 Euro reicher macht. Dabei liegen die Gewinnchancen im Vergleich zu anderen Lotterien ziemlich hoch, nämlich 1:100.000 statt beispielsweise Lotto 6 auf 49 mit 1:140 Millionen.

Neben dem "Dicken" sind am Donnerstag auch mehrere weitere Hauptpreise bereits gefallen. Darunter der zweite Preis (1,25 Mio.), der auf das Los 04074 entfällt sowie ein vierter und mehrere fünfte Preise.