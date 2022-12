Was für ein Auftritt! Die Passagiere eines Iberia-Fluges von Mallorca nach Madrid staunten am Heiligen Abend nicht schlecht, als Flugbegleiterin Andrea plötzlich zum Bordmikrofon griff. Denn was folgte, war keine normale Durchsage wie etwa die Bitte, die Sicherheitsgurte zu schließen oder die Tische hochzuklappen. Nein, die Stewardess begann zu singen – und zwar den Weihnachts-Hit "All I want for Christmas is you" von Mariah Carey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de •A N D I• (@__andreeaa) Die Passagiere zeigten sich begeistert von dem Auftritt, zumal Andrea mit einer glockenreinen Gesangsstimme glänzte. Einige Reisende sollen sogar mitgesungen haben. Natürlich fehlte es nicht an Fluggästen, die die Szene filmten. Andrea selbst lud das Video anschließend auf ihrem Instagram-Profil hoch, dazu schrieb sie: "Flug 2935 – ich feiere Weihnachten mit den Passagieren und meinen Kollegen von der Crew". Die Kommentare waren extrem positiv. "Was für ein Geschenk für die Menschen auf diesem Flug und welch ein Glück für Iberia, Mitarbeiter wie Dich zu haben. Fast hätte man den Weihnachtsmann mit seinen Rentieren am Fenster vorbeifliegen sehen", schrieb eine Userin. Ein anderer Instagram-Nutzer kommentierte das Video mit den Worten: "Am Anfang schien mir das eine amerikanisch-kitschige Aktion, aber ich muss sagen, sie hat mich berührt. Danke für dieses Weihnachtsgeschenk!"