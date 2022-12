Am Flughafen von Palma de Mallorca ist es am Mittwochmorgen zu zahlreichen Verspätungen wegen der Wetterbedingungen gekommen. Wie an manchen Tagen zuvor war die Insel nämlich in eine dicke Nebelsuppe gehüllt. In den frühen Morgenstunden musste der Airport teilweise gesperrt werden, startende Flugzeuge stauten sich, verließen die Insel mit Verspätungen von ein bis zwei Stunden. Auch am späteren Vormittag waren noch Verbindungen nach Düsseldorf, Genf, Kopenhagen und Menorca betroffen.

Das staatliche spanische Wetteramt Aemet hatte am Mittwochmorgen eine Wetterwarnung der Stufe Gelb wegen des dichten Nebels herausgegeben. Vielerorts auf der Insel war in der Nacht vom Meer eine extrem dicke Nebelschicht aufgezogen, die Straßen waren teilweise klitschnass. Bereits in der vergangenen Woche und rund um die Weihnachtstage hatte sich der Nebel vor allem in den Morgenstunden gehalten, löste sich meist am späten Vormittag auf. Am Mittwoch war es morgens zudem mit nur 7 bis 10 Grad deutlich kälter als an den Tagen zuvor.